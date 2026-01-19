CAN 2025, Maroc : Brahim Diaz sort du silence !

Pour sa première grande compétition avec le Maroc, Brahim Diaz réalisait un sans-faute. Le joueur de 26 ans a été l’un des grands artisans de la qualification des Lions de l’Atlas pour la finale de la CAN 2025. Meilleur buteur du tournoi, le Merengue avait l’opportunité de devenir le héros de tout un pays. Et puis patatras. Après avoir provoqué un penalty généreux qui a rendu fous les Sénégalais, le joueur du Real Madrid avait la balle de match dans les pieds. Un penalty controversé, mais qui était une occasion en or massif pour le Maroc de mettre un terme à une disette de 50 ans.

Malheureusement pour Diaz, sa décision de tenter une panenka s’est transformée en cauchemar. Resté sur ses appuis, Edouard Mendy a facilement capté sa tentative. La suite, on la connaît. Recadré et sorti par Walid Regragui dès le début des prolongations, Brahim Diaz a suivi le sacre des Lions de la Teranga avec tristesse, avant de voir le peuple marocain lui tomber dessus. En conférence de presse, son sélectionneur n’a pas voulu accabler son milieu offensif, mais il avait toujours du mal à digérer la panenka ratée.

«Il me sera difficile de m’en remettre»

«Je n’ai pas l’habitude de critiquer mes joueurs. Cela fait partie du football malheureusement, de la cruauté de ce sport. Il restait une demi-heure. Il y a eu beaucoup de temps avant qu’il ne tire le penalty. Ça a pu le perturber. On a arrêté le match aux yeux du monde pendant au moins 10 minutes, ça n’a pas aidé Brahim. Ce n’est pas une excuse sur la façon dont il l’a tiré. On ne va pas revenir en arrière. Il l’a tiré de cette manière. On va l’assumer, surtout moi en tant que coach». Il a fallu plusieurs heures au principal concerné pour pendre la parole.

«J’ai mal au cœur. J’ai rêvé de ce titre grâce à tout l’amour que vous m’avez donné, à chaque message, à chaque marque de soutien qui m’a fait sentir que je n’étais pas seul. Je me suis battu de toutes mes forces, avec mon cœur avant tout. Hier, j’ai échoué et j’en assume l’entière responsabilité et je m’excuse de tout cœur. Il me sera difficile de m’en remettre, car cette blessure ne guérit pas facilement, mais j’essaierai. Pas pour moi, mais pour tous ceux qui ont cru en moi et pour tous ceux qui ont souffert avec moi. Je continuerai jusqu’à ce qu’un jour je puisse vous rendre tout cet amour et être la fierté de mon peuple marocain», a-t-il posté sur son compte Instagram.