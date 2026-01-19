PSG : la réponse forte de Luis Enrique sur Brahim Diaz

La panenka ratée de Brahim Diaz en finale de la CAN 2025 est sur toutes les lèvres. Y compris sur celle des journalistes français présents à Lisbonne à la veille du match entre le Sporting CP et le Paris Saint-Germain. En clair, tout le monde veut savoir si un Parisien aurait pu imiter Diaz à ce moment du match. Interrogé sur ce fait de jeu, Nuno Mendes a été le premier sollicité. Mais le latéral gauche des Rouge et Bleu a pris le soin de botter en touche.

« Non, cette question c’est pour Brahim Diaz, je suis concentré sur le PSG. Si un jour j’ai la possibilité de le faire, on verra sur le moment. Je suis concentré sur le Sporting-PSG, c’est le plus important », a-t-il déclaré en conférence de presse. En revanche, Luis Enrique s’est montré plus loquace. L’ancien sélectionneur de l’équipe d’Espagne, qui a eu Brahim Diaz sous ses ordres en 2021 le temps d’un match, a profité de la question pour prendre la défense du joueur du Real Madrid.

«C’est du sport, rien de plus.»

« Aujourd’hui, on en a parlé dans le bus. Tout le monde parle de Brahim, mais je me rappelle de Zidane, qui est dieu du foot. Il l’a fait dans un Mondial et je me rappelle que Sergio Ramos en a fait une dans un match important. Quand tu marques, personne ne dit rien, tout le monde applaudit, mais quand tu rates, il y a beaucoup de mauvaises opinions sur ce joueur qui est un joueur magnifique. Je le connais, je l’avais fait venir en sélection espagnole pour un match. C’est un joueur exceptionnel, c’est très injuste », a-t-il déclaré, avant de conclure.

« Je peux comprendre que ce soit difficile à accepter, mais c’est du sport, rien de plus. Il faut montrer que tu peux gagner et perdre. Que tu gagnes ou que tu perdes, il ne se passe rien (de grave), c’est un sport. C’est plus important les valeurs que tu peux montrer aux jeunes. Brahim n’est pas un assassin ni une mauvaise personne, et c’est important de le dire. C’est un jeune joueur, c’est un moment difficile. » Sorti du silence sur ses réseaux sociaux pour s’excuser auprès du peuple marocain, Brahim Diaz appréciera…