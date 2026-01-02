Menu Rechercher
Mercato OL : Paulo Fonseca attend encore des renforts

Par Tom Courel
1 min.
Fonseca sur le banc de l'AC Milan @Maxppp
Présent en conférence de presse afin de répondre aux questions des journalistes avant la rencontre de l’Olympique Lyonnais face à l’AS Monaco ce samedi (17h), l’entraîneur portugais Paulo Fonseca a évoqué la prochaine fenêtre hivernale après une question sur le choix d’éventuels renforts : «oui. Je ne veux pas parler des positions, mais nous travaillons à cela.» Une réponse qui va potentiellement ravir les supporters, d’autant plus que le mois de janvier s’annonce chargé avec un déplacement en principauté et deux matchs européens face au Young Boys et au PAOK.

Paulo Fonseca a ensuite pris la parole sur les incertitudes qui planaient sur l’effectif durant cette période : «on l’aborde calmement, naturellement. C’est une période différente, car nous pouvons avoir de nouveaux joueurs, alors que d’autres peuvent partir. Mais c’est une situation normale à ce moment-là. On parle avec les joueurs, on leur fait comprendre que c’est une année importante pour le club, qu’on a des objectifs, et qu’on veut les atteindre.»

