OM : Payet vole au secours de Caleta-Car et de Dieng

L'Olympique de Marseille n'a pas le temps de se poser des questions. Ce dimanche soir, après leur défaite jeudi contre le Feyenoord Rotterdam (2-3), les Phocéens affrontent l'Olympique Lyonnais avec l'ambition de consolider leur deuxième place au championnat. Dimitri Payet, en conférence de presse, ce samedi, est revenu sur deux choses qui ont sauté aux yeux dans la soirée néerlandaise. La première chose a été évidemment de revenir sur l'erreur de Duje Caleta-Car, qui a amené le troisième but du club de Rotterdam.

« Par la défaite forcément, parce que ce n’était pas le résultat qu'on voulait en allant là-bas. On a eu, on va dire, c'est bien de le souligner, des manquements que ce soit défensif ou devant et au milieu. On a été mis en difficulté par cette équipe. On savait qu'il y aurait de l'intensité et du pressing, ils sont su mettre en place ce qu'ils voulaient faire plus que nous. Duje, je lui ai parlé hier, le coach, ça fait un an qu'il est là, on défend une idée de jeu qui est de repartir de derrière. Il a fait une erreur, il le sait, on le sait tous, je ne lui en veux pas, on en a tous fait. Cela fait partie d'un groupe de se tromper. Duje fait une grande saison, William aussi, Val aussi, qui apprend un nouveau poste qui est difficile. Il y a eu un match où on a été mis en difficulté, ça arrive, on a la chance de pouvoir se rattraper tout de suite », a concédé le meneur de jeu de l'OM.

Payet croit énormément en Bamba Dieng

Son entraîneur, Jorge Sampaoli, aussi, a évoqué ce sujet : « oui, on a parlé plutôt des aspects du jeu, de son positionnement, de sa lecture du jeu. Les émotions ont quelque chose à voir dans la prise de décision. Il a fait une grande saison. Il faut consolider tout cela dans ce type de match. Il est bon dans les duels, je vois plus loin qu'une erreur. On ne doit pas perdre un joueur si important dans le sprint final ». L'autre chose qui a été flagrante : le manque d'efficacité de Bamba Dieng. S'il a marqué un but, il a aussi raté trois belles occasions.

Mais il peut compter sur le Réunionnais. « C'est aussi la vie d'un passeur. C'est pour ça que je préfère être passeur que du buteur. Il dépend du buteur. Il faut quelqu'un pour la mettre. On en a parlé avec Bamba par message. Je ne vais pas lui en vouloir de rater des faces à faces. Il s'en crée. Bamba, quand il joue, il se procure trois ou quatre occasions nettes. Le jour où il aura le sang froid, ce sera un grand buteur, je lui ai dit. On a tous raté, ça fait partie du jeu. Avec peu d'occasions, on arrivait à revenir. On se procure des occasions, je serais inquiet si on n’en avait pas, mais il faut être plus tueur », a poursuivi celui qui porte le brassard en l'absence de Mandanda. Premiers éléments de réponse sur l'état des deux joueurs, ce dimanche soir, lors de l'Olympico.

