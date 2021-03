Suède : la punchline de Zlatan Ibrahimovic pour son retour

La suite après cette publicité

C'était dans l'air, c'est désormais officiel : Zlatan Ibrahimovic (39 ans) est de retour en sélection de Suède. L'attaquant de l'AC Milan a été appelé pour les rencontres à venir contre la Pologne, l'Espagne et la Slovaquie.

Une convocation qui n'a pas manqué de faire réagir le géant suédois, jamais avare en punchlines. «Le retour de Dieu», a-t-il posté, photo de lui sous le maillot de la sélection à l'appui. Sa dernière cape remonte au 22 juin 2016.

The return of the God @svenskfotboll pic.twitter.com/hQThIdWRY0