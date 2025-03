OM : le président du conseil régional apporte son soutien à Pablo Longoria

Un peu plus d’une semaine après les propos choc de Pablo Longoria, et trois jours après l’annonce de sa suspension, le président du conseil régional de Provence-Alpes Côte d’Azur Renaud Muselier s’est exprimé, prenant la défense d’un «passionné» qui «s’est enflammé». «Je l’ai appelé, on a échangé des sms. Je lui ai dit: 'Courage, mon ami’. Il a fait une connerie, il le sait. C’est un moment très difficile pour lui, il a pété un plomb, c’est un passionné, il s’est enflammé. Nous manquons peut-être de recul mais on a un sentiment d’injustice très fort. Si j’avais été à côté de lui, je lui aurais en revanche tiré la manche et je lui aurais dit d’arrêter», a déclaré l’un des représentants majeurs des Jeux Olympique d’hiver de 2030.

Il a cependant balayé d’un revers de main les termes employés par Pablo Longoria, expliquant qu’il «ne croit pas une seule seconde qu’il y ait de la corruption en France. Il faut apporter de l’exemplarité dans le football et on en manque.» Le président de l’Olympique de Marseille a donc été suspendu pendant les six prochains mois de compétition, qui le cantonne en tribune et le prive d’accès au terrain et aux vestiaires lors des matches.