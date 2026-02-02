La crise, sa relation avec De Zerbi, son avenir… Ethan Nwaneri se livre sur ses débuts à l’OM !

L’Olympique de Marseille est au plus mal. Tenu en échec par le Paris FC lors de la 20e journée de Ligue 1 (2-2) après une élimination honteuse en Ligue des Champions, le club phocéen est au bord de l’implosion. Frustré, Roberto De Zerbi a ainsi dit ses quatre vérités à Amir Murillo alors que Kondogbia et Vermeeren ont dégoupillé. Et c’est dans ce contexte que le jeune Ethan Nwaneri est arrivé sur la Canebière.

Des débuts «positifs»

Buteur pour sa première sous le maillot olympien, le milieu offensif prêté par Arsenal n’a pas tardé à se faire un nom du côté de l’Orange Vélodrome et ne semble pas spécialement souffrir de ce contexte pesant. «C’était une première semaine très positive. Nous n’avons pas obtenu les résultats voulus mais nous allons dans la bonne direction. On est prêts à pousser et c’est très positif», a ainsi assuré le natif de Londres.

Satisfait de son premier contact avec Roberto De Zerbi, qui n’a pas hésité à lui «donner quelques orientations tactiques pour prendre le ballon au bon poste et au bon moment», Nwaneri est également revenu sur son choix de poursuivre son ascension à Marseille. «Marseille est un très grand club, le coach, les supporters, la manière dont ils jouent, je n’ai pas hésité une seconde, c’est important pour moi et je pense que ça va m’apporter dans ma progression. Il y a beaucoup de supporters ici, l’ambiance est formidable, on a forcément beaucoup de responsabilités dans ce club et je vais essayer de faire au mieux».

Nwaneri ne sait pas pour son futur

Relancé sur la spirale infernale que traverse actuellement l’OM, le gaucher d’1m76 a également appelé à l’union sacrée, assurant que tout n’avait pas été de tout repos ces dernières heures mais que l’ambiance était désormais plus apaisée. «Toute l’équipe était très déçue, on voulait avancer en Ligue des Champions, c’était une défaite très frustrante mais nous n’avons pas le temps d’y repenser, il faut repartir au combat. Beaucoup de joueurs veulent bien faire pour les supporters, pour le club donc ce qu’il se passe est forcément frustrant. Il y a eu une journée un peu difficile et on est reparti tout de suite. C’est important que les supporters nous soutiennent».

Juste techniquement, intelligent dans son placement et doté d’une belle vision du jeu, le jeune international espoirs anglais va désormais tenter d’apporter sa pierre à l’édifice et ainsi relancer un OM en plein doute. Pour conclure, le numéro 11 marseillais, prêté jusqu’à la fin de la saison, a également laissé planer le doute sur son avenir dans le sud de la France : «tout est possible dans le football, je ne peux pas vous dire, on verra ce qui arrivera. On en parlera au moment voulu».