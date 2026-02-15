Strasbourg-OM : la story taquine d’Emegha sur Balerdi

Après le 2-2 face à Strasbourg, l’OM s’enlise encore dans ses difficultés à gérer la pression et à conserver un avantage. Malgré un début convaincant et deux buts rapides, les Marseillais ont vu les Alsaciens revenir dans les dernières minutes grâce à Panichelli, offrant un scénario cauchemardesque au Vélodrome.

Dans ce contexte tendu, la story Instagram d’Emegha a fait réagir. L’international néerlandais a repris une vidéo de Ligue 1+ montrant sa précédente tension avec Balerdi et a commenté « mon chouchou », dans un ton clairement moqueur. Balerdi, qui traverse une période compliquée après son match catastrophique contre le PSG n’a pas participé à la rencontre, n’a pas réagi, mais l’échange sur les réseaux ajoute un nouvel épisode à la petite guerre entre les deux hommes. Emegha était lui aussi forfait.