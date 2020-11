Liga : pourquoi le FC Barcelone galère

La suite après cette publicité

Après des débuts prometteurs, le Barça de Koeman commence à stagner, voire même à régresser. S'il y a eu cette interlude réussie face à la Juventus en milieu de semaine, le bilan sur la scène nationale reste inquiétant. Deux nuls et deux défaites sur ses quatre dernières sorties en Liga, de quoi voir le Real Madrid ou l'Atlético de Madrid prendre le large... Il faut dire que l'équipe dirigée par le Néerlandais montre parfois de belles choses, notamment grâce à sa jeunesse dorée menée par Pedri et Ansu Fati, mais a aussi beaucoup de lacunes.

Le premier point faible de l'équipe semble se situer au niveau de la défense, qui est très perméable. Sur le plan individuel déjà, où Clément Lenglet et Gerard Piqué sont loin de leur meilleur niveau lorsqu'il s'agit de protéger leur surface ou de museler leur vis à vis, mais aussi d'un point de vue collectif, puisque le positionnement de la ligne est souvent mauvais. Il faut dire que le duo du milieu composé de De Jong et de Busquets n'aide pas, puisque les deux laissent passer trop facilement les joueurs offensifs adverses. Une arrière-garde dont l'apport offensif reste d'ailleurs très léger, surtout au niveau des latéraux, et seul Clément Lenglet parvient à apporter une plus-value grâce à ses ballons toujours bien sentis.

Des soucis individuels et collectifs

Et devant alors ? Si ce double-pivot se montre trop léger en défense, il pèse trop peu dans le jeu sur les phases offensives. Busquets est ainsi loin de son meilleur niveau, pendant que Frenkie de Jong, pour l'instant assez épargné par les critiques, est loin d'être aussi influent qu'il devrait l'être dans le jeu. Il faut dire que le système choisi par Koeman n'arrange ni l'Espagnol ni le Néerlandais, le premier n'étant pas habitué à jouer avec un deuxième joueur sur sa ligne, alors que le deuxième semble trop bridé. Les choix tactiques mais aussi au niveau des hommes du Batave sont d'ailleurs assez contestables, puisque Pjanic est bon lorsqu'il joue, alors que Riqui Puig attend toujours sa chance.

Cette année, le principal défaut de l'équipe dans les derniers mètres n'est plus vraiment ce manque de créativité, puisqu'Ansu Fati, Pedri et même Coutinho parviennent à faire des différences devant, même face à des blocs bas et regroupés. Il semble en revanche manquer clairement un buteur devant. Les occasions sont là, mais il y a beaucoup de situations chaudes mal exploitées, Antoine Griezmann n'étant toujours pas au niveau escompté, alors que Lionel Messi est aussi dans une mauvaise passe qui commence d'ailleurs à devenir inquiétante. Et ça, ça joue aussi. Beaucoup même. En plus de Koeman et de ses hommes, le mercato réalisé par la direction déchue est logiquement aussi en partie responsable de ce début de saison moyen, puisqu'un défenseur central supplémentaire et un attaquant de pointe n'auraient clairement pas été de trop.