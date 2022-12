Le Barça ne veut plus se séparer de Frenkie De Jong

La suite après cette publicité

Quasiment devenu indésirable l’été dernier, Frenkie De Jong a retourné le Barça en l’espace de quelques mois. À tel point que l’idée des dirigeants de se débarrasser du Batave serait désormais très lointaine. Comme le rapporte Mundo Deportivo, le milieu de terrain est perçu, à l’image de ses coéquipiers Gavi et Pedri, comme le futur du club.

La vente de l’international Oranje (50 sélections, 2 buts), en dépit de l’argent qu’il pourrait rapporter, est désormais totalement exclue et son installation en tant que titulaire indiscutable ne semble plus poser le moindre problème. Le club croit en Frenkie De Jong, lui qui s’est toujours montré fidèle à son engagement et à son amour envers ce dernier.

