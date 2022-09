Ligue des Champions : Richarlison a dégoûté l'OM

La suite après cette publicité

Quand on parle de la puissance offensive de Tottenham, on parle souvent d'Harry Kane et d'Heung Min Son. Le premier a été complètement inoffensif ce mercredi soir contre l'Olympique de Marseille pour la première journée de Ligue des Champions (2-0). Le second a simplement obtenu le carton rouge, qui change tout, certes, de Chancel Mbemba.

On attendait aussi Kulusevski, mais le Suédois n'était pas titulaire. La troisième position devant était pour l'ex-buteur d'Everton, le Brésilien Richarlison. De deux coups de tête, il a douché les espoirs marseillais. Antonio Conte, son entraîneur, n'avait d'yeux que pour lui en conférence de presse : « je suis content pour Richarlison parce que je crois qu'il a bien mérité une soirée pareille. Je me rappelle quand il a signé pour nous, il a dit : "j'ai hâte d'entendre la musique de la Ligue des Champions. J'ai hâte de jouer à ce niveau." Ce ne sont pas beaucoup de mots, mais ce sont des mots importants pour moi. Ce matin, je lui ai dit : "Richie, je me rappelle de ce que tu as dit quand tu as signé pour nous. Ce soir tu auras l'occasion d'entendre la belle musique, tu l'as bien mérité. Il faudra que tu fasses de ton mieux." C'est ce qu'il a fait, il nous a beaucoup aidés. Il nous a aidés à prendre les trois points dans ce match difficile ».

Il a martyrisé Gigot en deuxième période

Il est vrai qu'il n'est pas le plus élégant sur un terrain de foot, et qu'on a plus l'habitude de s'extasier devant les buts de l'Anglais ou devant les courses folles du Coréen, mais ce mercredi, le Brésilien a été au four et au moulin. On avait pourtant peu d'inquiétude à la pause. Samuel Gigot l'avait bien ficelé et il n'a pas eu grand-chose à prendre à part des coups. Mais, en seconde période, tout a changé. Sur le premier but, il profite de l'appel de Kane, qui a complètement désorienté Gigot et Bailly, pour se retrouver seul et placer une belle tête. Sur le second but, quelques minutes plus tard, il pousse légèrement Gigot pour placer une seconde reprise de la tête imparable.

Antonio Conte a d'ailleurs raconté pourquoi il l'avait recruté lors de ce mercato estival. « On a signé Richie, pour profiter des atouts de cette équipe et pour soutenir les trois attaquants. On l'a vu l'année dernière avec Son, Kulusesvski et Kane. Lucas Moura est blessé, c'est un problème. On a essayé de faire venir un joueur qui pouvait jouer dans les trois positions. On n'a pas eu de doute. On l'a pris le plus vite possible parce que notre idée était très claire. Richarlison est plus un attaquant que Kulusesvski, mais il peut jouer un peu reculé. Pour nous tout cela est très important parce que quand il faut faire des changements, il faut faire rentrer des joueurs de la même qualité », a expliqué l'Italien. Il a eu du nez puisque sans Richarlison, hier soir, Tottenham avait été bien décevant et n'aurait pas mérité mieux qu'un match nul.