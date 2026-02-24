L1 : l’arbitre du choc OM-OL est connu !

La désignation arbitrale est tombée pour l’Olympico. Les instances ont choisi Jérôme Brisard pour diriger le choc entre l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais, dimanche au Vélodrome. Un rendez-vous capital pour les Marseillais dans la course à l’Europe, alors que la fin de saison approche petit à petit et que chaque point peut peser lourd dans la lutte pour la Ligue des Champions.

L’arbitre de 39 ans connaît bien l’OM cette saison, lui qui a déjà officié lors du Clasico remporté face au PSG (1-0) ainsi que lors du déplacement à Lille. Il sera accompagné d’Alexis Auger et Erwan Finjean à la touche, avec Abdelatif Kherradji en quatrième arbitre. La VAR sera assurée par Bastien Dechépy et Yohann Rouinsard. Bonne nouvelle côté OM : les Marseillais ont remporté chacun de ses 2 matchs officiés par Jérôme Brisard contre Lyon (OL 1-2 OM le 23 avril 2023, OM 3-2 OL le 2 février 2025).