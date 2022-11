Équipe de France : le forfait de Karim Benzema choque Madrid

La suite après cette publicité

Du côté de Madrid, on supporte logiquement la sélection espagnole, même si Luis Enrique est parfois critiqué par une bonne partie des supporters du Real Madrid, qui l'accusent de favoriser les joueurs du Barça. Mais les fans merengues apprécient aussi de voir leurs joueurs briller avec leur équipe nationale respective. Beaucoup attendaient donc de voir ce dont allait être capable Karim Benzema avec les Bleus, lui qui sort de plusieurs belles saisons à mener l'attaque du champion d'Europe en titre.

Mais comme les supporters des Bleus, les Madrilènes resteront sur leur faim, et devront se contenter de voir le Brésil pour Vinicius Junior et Rodrygo, entre autres. Effectivement, le Français est forfait pour cette Coupe du Monde 2022, et la nouvelle choque l'Espagne et surtout Madrid. Il fait par exemple la une du quotidien AS, qui titre « Un Mondial sans Benzema ».

✨ ¡Buenas noches! Esta es nuestra #PortadAS de hoy, domingo 20 de noviembre



📰 Un Mundial sin Benzema pic.twitter.com/r4ytcpkobl — Diario AS (@diarioas) November 19, 2022

Benzema ne trichait pas

L'autre gros journal de la capitale espagnole, Marca, lui consacre un encart : « Benzema va rater le Mondial ». Et forcément, difficile de ne pas penser au Real Madrid pour eux, puisque même si ce n'est a priori pas une blessure extrêmement grave, elle pourrait avoir des conséquences pour l'équipe de Carlo Ancelotti. Alors qu'elle aura un calendrier conséquent avec la reprise de la Liga et cette Supercoupe d'Espagne dès la reprise après ce Mondial 2022, l'écurie madrilène risque aussi de devoir se passer des services du Français pendant un petit moment.

En revanche, cette blessure "sert" à mettre fin aux critiques concernant le Lyonnais. Certains lui reprochaient ainsi de se préserver pour le Mondial en ratant les derniers matchs du Real Madrid, prétextant des pépins physiques qui ne seraient pas réels. C'est maintenant clair : il n'était pas au niveau physique suffisant pour jouer avec son club. « Mis en cause par certains parce qu'il n'a pas joué les quatre derniers matchs du Real Madrid, le temps a montré que le joueur n'était pas au point pour aider le Real Madrid, comme il l'a toujours fait », explique Marca. Une triste consolation pour Benzema...