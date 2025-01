Lens : Jean Butez ne signera pas !

Alors que tout était calé pour la signature à Lens du portier d’Antwerp Jean Butez (29 ans), ce dernier ne sera finalement pas le successeur de Brice Samba dans les cages lensoises. Pour différentes raisons, probablement médicales (un problème à la main notamment) et financières, la direction du club artésien a mis un terme aux discussions.

La suite après cette publicité

Comme indiqué par Will Still en conférence de presse, c’est Hervé Koffi qui sera dans les buts dimanche contre Toulouse, et ce jusqu’à nouvel ordre. «Hervé (Koffi) jouera dimanche et jusqu’à nouvel ordre, il a fait un bon match contre Paris et il rejouera ce week-end. À lui de prouver qu’il est bon et qu’il a les capacités qu’il faut pour être avec nous. Il y a forcément un processus de recrutement en place, Brice va être remplacé.» A suivre.