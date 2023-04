Valladolid : fin de saison pour l’international marocain Selim Amallah

Tuile pour Valladolid et les Lions de l’Atlas. Touché à l’épaule et sorti sur blessure hier soir lors de la défaite des Pucelanos à Valence (2-1), l’international marocain Selim Amallah a vu sa saison s’écourter. Dans un communiqué publié ce samedi, le club espagnol a indiqué que le joueur de 26 ans ne refoulerait plus la pelouse jusqu’à la fin de la saison.

La suite après cette publicité

«Des examens médicaux ont confirmé que l’international marocain Selim Amallah a subi une déchirure des ligaments acromio-claviculaire et coraco-claviculaire de l’épaule droite vendredi, ce qui l’obligera à subir une intervention chirurgicale. La période exacte de récupération dépendra de son évolution, mais les services médicaux du Club ont confirmé qu’Amallah manquera de toute façon le reste de la saison», peut-on lire dans le communiqué publié par le club. En outre, Walid Regragui pourrait composer sans son milieu de terrain face à l’Afrique du Sud, le 12 juin prochain, en match de qualification pour la CAN 2024.

À lire

Liga : Villarreal s’offre un succès spectaculaire contre l’Espanyol, Valence arrache trois précieux points