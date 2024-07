OM - Nîmes: les compositions officielles

Premier match de préparation pour l’OM ! L’Olympique de Marseille affronte Nîmes en match amical ce dimanche à 18h00. L’OM s’organise en 4-3-3 avec Blanco aux cages. En défense, on retrouve Merlin, Balerdi, Meïté et Brassier. Ounahi, Kondogbia et Abdallah sont au milieu de terrain. Et enfin, Henrique, Harit et Moumbagna vont animer l’attaque marseillaise.

Les compositions:

