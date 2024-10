João Neves se moque des avis sur son transfert au PSG

À 20 ans João Neves a vu sa carrière décoller avec un transfert à 60 M€ au Paris Saint-Germain. Au Portugal, le départ de la pépite du Benfica a fait couler beaucoup d’encre, beaucoup reprochant aux Aguias d’avoir laissé filer trop rapidement le milieu de terrain. D’autres estiment même que le prix de vente est trop bas par rapport au potentiel du joueur. Neves, lui, se moque de tous ces commentaires.

La suite après cette publicité

« En ce qui concerne les opinions, chacun a la sienne, j’ai la mienne et je vais la garder pour moi. Je ne sais pas si c’était le bon moment ou pas, le fait est que je suis arrivé et que j’ai tout donné, et si j’étais resté ici (à Benfica), cela aurait été la même chose. L’équipe (du PSG) est fantastique, elle m’a donné la confiance nécessaire pour démontrer mes qualités », a-t-il déclaré ce mardi en conférence de presse.