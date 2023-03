Le PSG sous haute tension avec l’affaire Achraf Hakimi

La suite après cette publicité

Le PSG n’est jamais tranquille. La belle victoire au Vélodrome face à l’OM dimanche soir est presque oubliée depuis l’éclatement de la nouvelle affaire autour d’Achraf Hakimi. Le club de la capitale pensait s’être remis la tête à l’endroit après ses trois défaites contre Marseille (en Coupe de France), Monaco et le Bayern, et se concentrer sur Nantes et surtout le retour en Bavière. C’est raté. D’abord accusé de viol par une jeune femme de 23 ans, le Marocain a été mis en examen ce vendredi matin. Évidemment, l’actualité rendait la conférence de presse du jour un peu spécial.

L’équipe de communication du PSG avait prévenu en amont que Christophe Galtier ne commenterait pas les dernières nouvelles judiciaires, ce qu’il a immédiatement confirmé une fois installé derrière le pupitre. «Je ne répondrais à aucune question concernant l’extrasportif d’Achraf Hakimi. Le club a déjà communiqué concernant cette situation. » Effectivement, le club a fait une annonce il y a trois jours, après les premières révélations, affirmant qu’il’ «reste au soutien du joueur qui a fermement démenti les accusations et fait confiance à la justice. Le PSG est une institution qui promeut le respect sur le terrain et en dehors.»

Galtier compte sur Hakimi pour le Bayern

Malgré la mise en examen, la direction campe sur ses positions. Le joueur, qui a d’ailleurs réagi via son avocate, dénonçant une tentative de racket sur son client, ne fera pas d’apparition publique tout de suite. Il est forfait pour la rencontre face à Nantes ce samedi soir (21h). Même s’il s’est entraîné, le latéral droit revient de blessure. «Achraf s’est entrainé il y a 48h de manière individuelle à cause d’une blessure qui date de la Coupe du Monde. Il a fait une séance avec le groupe. Le but c’est qu’il soit disponible pour le groupe contre le Bayern. On le gère normalement. Il s’entraînera normalement les prochains jours», a assuré Galtier.

Il a également affirmé que cette histoire n’a pas déteint sur l’ambiance du groupe, qualifiée de «studieuse et sérieuse pour la préparation du match» après la séance du jour. Une manière de botter en touche et d’esquiver les questions gênantes à ce moment important de la saison. Plus que jamais, le PSG joue son va-tout. La victoire à Marseille a permis d’enchaîner après le premier succès contre le LOSC pour prendre un nouveau matelas confortable de 8 points d’avance. Mais qu’on ne s’y trompe pas, toutes les têtes sont déjà orientées vers Munich et un peu vers Hakimi.

