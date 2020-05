Clément Turpin élu meilleur arbitre de la saison 2019-20 !

La FFF vient de publier un communiqué dans lequel la Commission fédérale des arbitres (CFA), réunie le mercredi 20 mai, annonce avoir «statué sur les évaluations et les classements de la saison 2019-2020 des différentes catégories d'arbitres et candidats fédéraux ainsi que sur leurs affectations respectives pour la saison 2020-2021». L'instance publie notamment le classement des trois meilleurs arbitres Fédéral 1 et Elite.

Cette saison 2019-2020, le numéro 1 des arbitres français se nomme Clément Turpin. L'arbitre de 37 ans, originaire d'Oullins, dans le Rhône, et affilié à la Ligue de Bourgogne, devance Benoît Bastien et Rudy Buquet. Il avait l'an passé remporté le trophée UNFP du meilleur arbitre. Olivier Thual (Ligue Midi-Pyrénées) est de son côté rétrogradé en Fédéral 2, alors que Bastien Dechepy (Ligue Grand-Est) et Aurélien Petit (Ligue Rhône-Alpes) sont promus en Fédéral 1.