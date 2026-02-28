OM : les mots de Quinten Timber sur le niveau de la Ligue 1

Arrivé cet hiver en provenance de Feyenoord, Quinten Timber a pu prendre le pouls du niveau de la Ligue 1. Le milieu néerlandais de l’OM découvre le deuxième championnat de sa carrière après l’Eredivisie, et il assure que le gap est important entre les deux divisions.

« La Ligue 1 ? Physiquement, c’est plus difficile. Si je compare avec le championnat néerlandais, les joueurs sont meilleurs avec le ballon, mais je m’y sens bien. C’est difficile contre n’importe quelle équipe et c’est stimulant », a-t-il confié en conférence de presse à la veille de l’Olympico face à l’OL.