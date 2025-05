PSG : la réaction forte de Blaise Matuidi

Joueur marquant du PSG entre 2011 et 2017, Blaise Matuidi avait fait le déplacement à Munich ce samedi pour assister à la finale de Ligue des Champions entre son ancien club et l’Inter Milan. Après une victoire 5-0, sans contestation possible, le champion du monde 2018 était évidemment aux anges, lui qui n’avait jamais dépassé le stade des demi-finales.

«C’est incroyable, c’est un truc de fou, on ne réalise pas encore, c’est extraordinaire pour la ville, le président, les joueurs, qui ont fait une saison exceptionnelle, et cet entraineur qui est l’un des plus grands de tous les temps. Marquinhos ? C’est un moment très fort, on l’a connu tout jeune, il est resté fidèle , aujourd’hui c’est une grande victoire, on est content et fier de lui parce qu’il a souffert mais a su se relever. Si c’est notre réussite à nous, les anciens ? Oui, mais on ne va pas leur retirer le mérité, c’était eux sur le terrain, nous, on est fier parce qu’on a Paris dans le coeur. Mais le mérite leur revient avec cette saison couronnée par ce titre»