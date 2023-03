Newell’s Old Boys : Gabriel Heinze évasif sur l’avenir de Lionel Messi

En fin de contrat en juin prochain avec le PSG, Lionel Messi nourrit de nombreux fantasmes. Si les clubs d’Al Ittihad en Arabie Saoudite et de l’Inter Miami en MLS, rêvent secrètement d’attirer l’Argentin à la fin de son contrat, les fans des Newell’s Old Boys se bercent eux aussi d’illusions ces derniers jours. Interrogé sur la possible venue du septuple Ballon d’Or ce samedi, Gabriel Heinze, entraîneur du club de Rosario, s’est montré évasif.

«Cela me gêne et me fait un peu honte de parler de Messi. Le seul qui doit décider s’il revient ou non, c’est lui-même. Il faut donner à Messi ce que le club a, ne pas lui mentir. C’est son choix, personne n’a l’obligation de venir. S’il vous plaît, laissez Messi tranquille, qu’il continue à nous procurer de la joie et qu’il soit heureux où qu’il soit», a indiqué l’entraîneur de 44 ans. Dernièrement, Sergio Agüero avait lui révélé que "la Pulga" étudiait sérieusement la possibilité de revenir dans le club où tout avait commencé pour lui.

