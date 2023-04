Le Real Madrid ne veut faire aucun cadeau à Kylian Mbappé !

La suite après cette publicité

«Si cette défaite va avoir une influence sur mon avenir ? Non, non, je suis calme, la seule chose qui compte pour moi cette saison, c’est de gagner le championnat et après on verra». Voici ce que déclarait Kylian Mbappé, quelques heures avant de vivre une nouvelle désillusion sur la scène européenne. Sorti dès les huitièmes de finale de la Ligue des Champions par le Bayern Munich, le PSG pourrait donc craindre de nouveaux assauts de la concurrence pour le meilleur buteur de l’histoire du club. En premier lieu, le Real Madrid, principal prétendant dans ce dossier de longue date.

Auteur de 31 buts et 8 passes décisives en 33 matches toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, Kylian Mbappé pourrait, en effet, se laisser convaincre par la formation madrilène, souvent bien placée à l’échelle européenne et encore qualifiée pour les quarts de finale de la compétition où elle retrouvera Chelsea. Néanmoins, si le Bondynois veut, un jour, porter le maillot merengue, il devra très certainement attendre 2024 où il sera libre de s’engager avec le club qu’il souhaite.

La raison ? Le Real Madrid n’a, aujourd’hui, aucune intention de négocier avec le PSG et souhaiterait désormais voir le champion du monde 2018 être à l’initiative du processus de départ. De plus, l’ancien Monégasque devrait s’en tenir au statut salarial proposé par la Casa Blanca. Dans son édition du jour, Mundo Deportivo précise d’ailleurs que le deuxième de Liga ne compte pas, non plus, faire de folies à ce niveau-là.

Ainsi, l’international français (67 sélections, 38 buts) ne touchera pas les 6 millions d’euros mensuels qu’il a actuellement au PSG. Le quotidien espagnol précise également que si le buteur parisien venait à refuser cette proposition salariale, les dirigeants madrilènes n’iraient pas plus loin dans les négociations. La stratégie est donc claire. Si Kylian Mbappé souhaite rejoindre les rangs de Madrid, il va devoir faire certains sacrifices. Des exigences qui pourraient profiter au PSG ou pas…