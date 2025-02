Coupe d’Italie : l’AC Milan sort l’AS Roma, João Félix déjà buteur

Suite des quarts de finale de la Coupe d’Italie ce mercredi soir. Après la victoire de Bologne hier soir sur le terrain de l’Atlanta (1-0), l’AC Milan recevait l’AS Roma à San Siro. Les Rossoneri ont bien débuté la rencontre en ouvrant le score juste après le quart d’heure de jeu par Tammy Abraham, bien servi par Theo Hernandez.

Les deux hommes ont d’ailleurs remis ça juste avant la mi-temps, permettant à Milan de faire le break et donc à l’Anglais de s’offrir un doublé. Dovbyk a bien réduit le score à la 55e minute, mais João Félix a réussi à sceller le sort du match douze minutes après son entrée en jeu en marquant dès son premier match en Italie à vingt minutes du terme. Grâce à ce succès 3 buts à 1, Milan se qualifie pour le dernier carré. Les deux derniers quarts de finale (Inter-Lazio et Juventus-Empoli) auront lieu les 25 et 26 février prochains.