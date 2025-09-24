Ligue Europa : l’OGC Nice démarre par une défaite face à l’AS Rome

Difficile de faire pire. Avec 3 nuls et 5 défaites en 8 matches joués la saison passée en Ligue Europa, l’OGC Nice a fait honte au football français. De nouveau qualifié pour cette compétition, le club azuréen se doit de faire mieux, mais le panel d’adversaires proposés n’est pas simple. La preuve avec l’AS Roma en guise d’entrée ce mercredi soir, à l’Allianz Riviera. Un grand club italien à la dynamique positive, avec 3 succès en 4 journées de championnat, à l’inverse de celle niçoise, avec 5 défaites toutes compétitions confondues.

Pourtant, les hommes de Franck Haise, qui se passait de Clauss et Moffi pour un motif disciplinaire, entamaient bien la rencontre, avec l’agressivité recommandée pour ce genre de soirée. Dante faisait son retour dans le onze, et il montrait tout de suite le grand bien qu’il apportait à cette défense trop souvent brinquebalée en Ligue 1. Les Aiglons peinaient par contre à créer du danger, en ne parvenant pas à aligner des séquences de possession dans le camp adverse. Aux Romains la supériorité technique donc, mais pas forcément les occasions, qui tardaient à arriver. Mancini pensait marquer de la tête mais était signalé hors-jeu.

Nice puni à la première erreur

Un premier avertissement pour les Niçois, courageux dans les duels et limités offensivement. Seul Boga créait des différences, pas aidé par un Kevin Carlos au physique inversement proportionnel à sa technique. La première véritable occasion niçoise intervenait à la 48e, avec une frappe de Boudaoui contrée. Mais tout s’est écroulée à la première erreur individuelle. Elle est venue de Yehvann Diouf, coupable d’une relance ratée qui a généré un corner en faveur des Romains. Pellegrini a trouvé la tête de Ndicka pour l’ouverture du score (0-1, 52e). Deux minutes et cinquante secondes plus tard, Tsimikas s’engouffrait côté gauche et trouvait Mancini, le défenseur central, d’un superbe centre parfaitement repris du pied droit (0-2, 55e).

Cela portait un gros coup au moral niçois, même si Franck Haise lançait Clauss, Diop et Moffi dans la bataille. Ces trois hommes apportaient un peu de vie au jeu offensif niçois, mais le mal était déjà fait. Le combatif Antoine Mendy arrachait tout de même un penalty à la 74e qui redonnait espoir au public niçois. Terem Moffi le transformait (1-2, 77e), et le match prenait une nouvelle tournure. Le stade se remettait à y croire et donnait de la voix, chaque offensive prenait des airs de baroud d’honneur. Malheureusement, le score ne bougeait plus. Nice continue ainsi sa bien triste série européenne, mais sa révolte laisse entrevoir un avenir meilleur.