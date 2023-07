Accord entre Kyle Walker et le Bayern Munich

La suite après cette publicité

Le Bayern Munich est bien décidé à mettre les grands moyens pour ne pas revivre un exercice difficile comme le précédent. Malgré un titre de champion d’Allemagne qui aurait dû lui échapper sans une déconvenue du Borussia Dortmund, le Rekordmeister vise en premier lieu un attaquant. Le départ de Lewandowski il y a un an lui a fait très mal. Sadio Mané n’a pas eu le rendement escompté, lui qui n’est pas un pur numéro 9, et est prié de partir; il faut donc un buteur.

Le dossier Harry Kane est compliqué mais peut-être pas impossible à réaliser. Tout dépendra de Tottenham. La discussion est ouverte mais elle traîne en longueur et le mercato avance vite. D’autres affaires sont ouvertes, notamment le cas du latéral droit. Benjamin Pavard souhaite toujours s’en aller, Noussair Mazraoui réclame du temps de jeu mais ne semble pas avoir la confiance du staff pour être titulaire, et João Cancelo est déjà retourné du côté de Manchester City.

À lire

Sadio Mané part au bras de fer avec le Bayern Munich

Walker a dit oui pour un contrat de 2 ans + 1 en option

C’est toujours en direction du champion d’Europe que regardent les Bavarois. Il y a quelques semaines, ils ont pris la température pour Kyle Walker. A 33 ans et en fin de contrat dans un an, il a un peu moins joué la saison dernière sous les ordres de Pep Guardiola, notamment pour des raisons tactiques. Face à la situation contractuelle de l’Anglais, City ne fermerait pas la porte à un départ, même si ce dernier offre des garanties sportives et une certaine exigence du haut niveau.

La suite après cette publicité

Il faudra trouver un accord entre les deux clubs. Le Bayern imagine une indemnité autour des 15 M€, une somme largement dans ses cordes. En attendant, Walker a d’ores et déjà dit oui au champion d’Allemagne. D’après Sky Germany, un accord verbal a été trouvé autour d’un contrat de deux ans, plus une année en option. C’est déjà un grand pas en avant, avant de trouver un terrain d’entente avec Manchester City. Une fois ce dossier débloqué, le Bayern aura les coudées franches pour régler le cas Pavard.