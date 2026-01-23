Noa Lang est prêté à Galatasaray

Pisté par l’OM cet été, Noa Lang avait finalement pris la direction à Naples en provenance du PSV Eindhoven. Mais en Campanie, l’histoire ne s’est clairement pas déroulée comme prévu pour l’attaquant néerlandais. Auteur d’un petit but en 27 apparitions, l’ailier de 26 ans a été très décevant et une porte de sortie était recherchée pour lui cet hiver. Finalement, Lang a été prêté jusqu’en fin de saison à Galatasaray.

Ce vendredi, le club turc a annoncé la nouvelle sur ses réseaux sociaux : «un accord a été conclu avec le footballeur professionnel Noa Noëll Lang et son club SSCN Napoli SPA concernant le transfert temporaire du joueur pour le reste de la saison 2025-2026, avec une option d’achat non obligatoire soumise à la demande écrite de notre société. En conséquence, une indemnité de transfert temporaire de 2 000 000 € nets sera versée au club du joueur. Le joueur percevra un salaire net garanti de 1 750 000 € pour la saison 2025-2026.»