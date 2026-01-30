Menu Rechercher
La Juventus entre dans la danse pour Guessand

Par Santi Aouna - Aurélien Léger-Moëc
Evann Guessand avec Aston Villa @Maxppp

Crystal Palace est l’épicentre du mercato hivernal. Déjà parce qu’il risque de perdre Jean-Philippe Mateta, son buteur attitré, courtisé par Nottingham Forest et l’AC Milan. Ensuite parce qu’il s’active pour le remplacer, avec une offre majeure pour Strand Larsen de Wolverhampton, et une autre pour Evann Guessand, comme nous vous le révélions hier.

L’international ivoirien pourrait quitter Aston Villa six mois seulement après son arrivée, et un accord de principe autour d’un prêt avec option d’achat avait été trouvé avec Crystal Palace. Toutefois, selon nos informations, la Juventus est arrivée dans le dossier et est prête à offrir les mêmes conditions de prêt avec option. Un rebondissement italien n’est donc pas à exclure, à l’image de ce qu’il se passe dans le dossier Mateta…

