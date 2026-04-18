Lorient - OM : les notes du match

Victorieux de Metz lors de la précédente journée, l’Olympique de Marseille est retombé dans ses travers à Lorient. Pourtant, il y avait un coup à jouer avant les rencontres des autres prétendants au podium, notamment de l’OL, qui se déplacera au PSG dimanche soir. Mais au retour de son stage à Marbella, le club phocéen n’a clairement pas rassuré, en particulier sur le plan défensif, avec une charnière à trois Emerson-Balerdi-Pavard totalement passée à côté face à des Bretons diminués, privés de Kouassi, Talbi et Le Bris.

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D’entrée, les Olympiens ont semblé avoir la tête ailleurs, à l’image de cette première imprécision de Paixão, qui a failli tromper son propre gardien (8e). Toutefois, la domination était bien en faveur des hommes d’Habib Beye, mais le duo Abdelli-Højbjerg ne parvenait pas à faire le lien avec l’attaque phocéenne. Et c’est surtout la défense marseillaise qui a fait défaut, avec une grossière erreur de Pavard et Balerdi dont a profité le duo Dieng-Katseris pour l’ouverture du score, conclue à bout portant par le Grec (1-0, 28e).

L’OM sabordé par sa défense

Inefficaces et plombés par leur défense centrale, les Marseillais sont pourtant revenus avec de meilleures intentions après la pause. Weah a tenté de sonner le réveil avec une frappe contrée par Mvogo (49e), mais les Merlus ont livré une prestation très solide en seconde période. Sur une nouvelle erreur de marquage de Balerdi, Dieng a lobé avec lucidité Rulli pour faire le break face à son ancien club (2-0, 58e), compliquant sérieusement le sprint final de l’OM.

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Lorient aurait même pu aggraver le score, mais Rulli a évité le pire sur une reprise de Pagis (62e). Sans solution et incapable de réagir en fin de rencontre, l’OM concède logiquement cette défaite. Toujours quatrièmes, les Phocéens pourraient toutefois glisser jusqu’à la sixième place à l’issue de la journée, à quatre matches de la fin. De son côté, le FC Lorient retrouve le chemin de la victoire après sa défaite à Lyon et poursuit sa belle saison, remontant à la neuvième place avant d’affronter Strasbourg.

- L’homme du match : Bamba Dieng (7,5) : décevant face à l’OL la semaine passée, le buteur a facilité l’ouverture du score des siens ce samedi. Il a effectué un appel de grande classe, puis un contrôle de la poitrine, laissant son coéquipier grec conclure (28e). À part cela, il est resté dans l’ombre jusqu’à la pause. Ensuite, il a surgi pour placer une tête à bout portant, sans succès (49e). À la limite du hors-jeu, il a achevé Rulli d’un joli ballon piqué quelques instants plus tard (58e). Peu d’occasions, mais un grand professionnalisme de la part de l’ancien Marseillais de 26 ans, qui a été remplacé par Aiyegun Tosin (75e).

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Lorient

- Mvogo (5,5) : face à des Marseillais fébriles durant le premier acte, le portier suisse s’est montré peu sollicité. Dès l’entame, ses adversaires se sont faufilés dans les derniers mètres et se sont agités devant sa surface, sans succès. Greenwood l’a inquiété sur une frappe fuyante (9e), puis rien n’a finalement souri aux visiteurs. Les Merlus ont maîtrisé l’entrejeu et il a simplement attendu de récupérer le cuir dans les circuits de passes. Sa seconde période a été plutôt calme.

- Meïté (6) : une première période très sereine pour l’Ivoirien. Il est parvenu à calmer Paixao, visiblement diminué, et n’a pas manqué de qualités techniques pour repousser le danger et relancer vers l’avant. Ses déplacements défensifs et sa rigueur ont été à souligner avant la pause. Avec davantage d’impact et d’envie de la part des locaux, sa performance a été mise en valeur. Il n’a pas tremblé dans les airs et a gardé son sang-froid.

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- Adjei (6) : titularisé dans le cœur d’une défense à trois, le Lorientais pensait vivre un premier quart d’heure délicat face aux débordements marseillais. Finalement, il s’est montré serein devant Aubameyang et Gouiri, peu en forme lors de cette première période. Plus sollicité que ses coéquipiers devant Mvogo, le Ghanéen a néanmoins fait preuve de courage et de solidité. Un samedi passé sous le soleil, très détendu et sans aucun complexe.

- Faye (6) : l’arrière-garde des Merlus a bénéficié de beaucoup de soutien de la part de ses coéquipiers. Si Greenwood a vécu une première période compliquée, c’est en grande partie grâce à l’agressivité et à l’implication du Sénégalais. Toujours bien placé, il a accompagné les mouvements du bloc lorientais dans les phases défensives. Sa maîtrise balle au pied et sa vision du jeu à la relance ont permis aux Merlus de réaliser un second acte brillant.

- Katseris (7,5) : titularisé suite à la blessure de Théo Le Bris en tant que piston, le Grec est passé tout proche d’ouvrir le score. Il a effectué un appel intéressant dans le dos des Marseillais, mais Rulli a sauvé les siens (6e). Les Phocéens étant en difficulté défensivement, il a fini par conclure une belle offensive face au gardien argentin (28e). Avec de nombreux espaces en seconde période, le cuir est régulièrement passé par lui. Il a ainsi dynamisé son couloir sans rien lâcher. Véritable piston virevoltant, il a illuminé la pelouse et a quitté le terrain sous les applaudissements. Remplacé par Igor Silva (82e).

- Avom (7) : associé à Cadiou entre les lignes, il a réussi à mettre le pied sur le ballon après le quart d’heure de jeu. Les Marseillais laissant des espaces dans sa zone, il en a profité pour se mettre en jambes dans sa moitié de terrain. L’ouverture du score des Merlus est notamment venue de son ouverture pour Dieng (28e). Il a poursuivi sur ce rythme après la pause, contraignant ses adversaires à rester timides et a été brillant jusqu’à la fin de la rencontre.

- Cadiou (7) : placé dans l’entrejeu, le Guadeloupéen s’est montré très confiant en première période. Il a été capable de distribuer le ballon dans les intervalles, tout en se déplaçant calmement. Le milieu de terrain a proposé des solutions face au pressing marseillais. Sa volonté et sa maîtrise dans les petits espaces ont fait la différence. Après le second but des Merlus, il s’est régulièrement approprié le cuir et a clairement laissé son empreinte face aux Olympiens.

- Yongwa (6) : avec le numéro 44 dans le dos, le piston gauche a semblé en difficulté dans les premières minutes. Malgré les transitions phocéennes, il est resté attentif. Contraint de défendre bas, il a toutefois posé de nombreux problèmes par son implication. Très actif, il a multiplié les courses pour gêner les offensives de Greenwood et Traoré en fin de première période. Remuant et attentif par la suite, il a apporté de la fraîcheur jusqu’au bout.

- Pagis (7) : très attendu dans son enceinte, le numéro 10 des Merlus a répondu présent avec une première période maîtrisée. Face à des adversaires peu agressifs, il a multiplié les appels et les allers-retours sur le terrain pour servir ses partenaires. Profitant des espaces laissés par le milieu olympien, il s’est procuré plusieurs situations dangereuses. Après la pause, il a manqué une belle opportunité dans la surface de Rulli (46e), mais s’est montré décisif avec une passe lumineuse pour Dieng (58e). Sa performance face au 4e du championnat est très aboutie. Remplacé par Sambou Soumano (82e).

- Dieng (7,5) : voir ci-dessus.

- Makengo (5,5) : le numéro 17 était positionné sur l’aile droite au Moustoir. Si la défense marseillaise a été maladroite, il a tenté d’exploiter les contre-attaques avec intelligence. Certes, il n’a pas inquiété Rulli en première mi-temps, mais l’attaquant a tout tenté en se projetant vers l’avant, collant la ligne de touche. Ses courses ont mis Emerson en difficulté. Malgré son envie, il s’est montré moins présent que ses deux partenaires d’attaque. Remplacé par Laurent Abergel (69e), qui a effectué un sprint en solitaire dès son entrée.

OM

- Rulli (6) : l’Argentin a rapidement brillé en détournant le ballon dégagé par… Paixão (6e). Abandonné par sa défense peu avant la demi-heure de jeu, il ne pouvait cependant rien faire sur la frappe de Katseris (28e). Vigilant pour stopper les contres éclairs du FCL, il sortait un arrêt monumental face à Dieng pour sauver son équipe (49e). Encore totalement délaissé par sa défense, il ne pouvait rien sur le petit piqué génial de Dieng (58e) avant de briller (encore) sur le missile de Pagis (62e). Un match très frustrant.

- Traoré (3,5) : aligné dans un rôle de piston droit, l’ancien joueur d’Auxerre s’est montré déterminé. Rigoureux défensivement, il a essayé de peser offensivement en multipliant les appels et les centres dangereux. Tout proche d’égaliser sur un centre parfait de Greenwood (36e), il a fait preuve d’une belle activité. Plus haut sur le terrain après la pause, il a progressivement perdu en rythme. Un match là aussi insuffisant.

- Palmieri (4) : de retour dans le onze marseillais et profitant de la suspension de Medina, l’Italo-Brésilien a souvent sauvé les siens et joué les pompiers de service face à un bloc olympien trop souvent coupé en deux. Repositionné latéral gauche au retour des vestiaires, il a été le défenseur marseillais le plus solide. Chose assez aisée au Moustoir… Insuffisant toutefois pour éviter le naufrage phocéen.

- Pavard (2) : discuté, à juste titre, pour son rendement depuis son arrivée à Marseille, l’international français a démarré de la pire des manières en se rendant coupable d’un très mauvais placement sur l’ouverture du score des Merlus (28e). Par la suite, il a tenté de se faire pardonner en multipliant les projections vers l’avant et les centres devant le but lorientais. En vain. Bien trop fragile défensivement et averti d’un carton jaune pour une nouvelle intervention ratée (57e), il a encore causé du tort à ses partenaires. Une prestation cauchemardesque.

- Balerdi (2) : alors que son avenir va s’inscrire loin de l’OM, comme nous vous le révélions dernièrement, l’international argentin a donné du grain à moudre à ses détracteurs. Fautif sur l’ouverture du score de Katseris (28e), il a souvent peiné face à la mobilité des offensifs lorientais. Encore coupable sur le but de Dieng, il a laissé des boulevards aux Merlus… Cataclysmique.

- Paixao (3,5) : titularisé dans un rôle de piston gauche, le Brésilien s’est fait une première grosse frayeur en étant proche de tromper son propre gardien sur un retour défensif (6e). Toujours aussi déterminé, bien que légèrement diminué au mollet, il a tenté de mettre de la vitesse au jeu marseillais. En vain. Sur le plan défensif, son positionnement inédit l’a trahi, en témoigne l’ouverture du score où il abandonne totalement son joueur. Diminué physiquement, il cédait sa place à Weah (45e ; 4,5). Latéral droit, l’Américain a apporté son dynamisme mais a également souffert face aux attaques rapides des Merlus. Auteur d’un tacle bien trop appuyé sur Tosin, il a logiquement reçu un carton jaune.

- Abdelli (3) : lancé dans le onze après le forfait de dernière minute de Timber, l’ancien Angevin - aligné aux côtés de l’international danois - a livré un match très moyen. Pris par l’intensité des Merlus, il a trop souffert. Avec le ballon, l’Algérien a également peiné avec beaucoup de déchet technique et des passes trop peu tranchantes. Remplacé par Nadir (60e), lui aussi trop seul dans l’entrejeu et averti d’un carton jaune pour un tacle irrégulier. En fin de match, il a rechuté physiquement et a laissé ses partenaires à dix…

- Højbjerg (3) : positionné en tant que sentinelle, le capitaine olympien a livré un match décevant. Peu impactant et souvent en infériorité numérique face au milieu lorientais, il a souffert sur plusieurs séquences. Incapable de stopper les projections lorientaises, il n’a jamais été en mesure de sonner la révolte. Remplacé par Vermeeren (76e).

- Gouiri (3) : présent dans le couloir gauche de l’attaque marseillaise, l’ex-Niçois a fait preuve d’une très belle mobilité. Juste techniquement et disponible pour ses partenaires, il a cependant manqué de précision dans le dernier geste. Aux côtés d’Aubameyang en seconde période, il n’a pas eu de ballons. Trop discret, il quittait finalement la pelouse. Remplacé par Nwaneri (60e), qui n’a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent dans la dernière demi-heure.

- Aubameyang (3,5) : titulaire en pointe, le Gabonais a eu un rendement quasi inexistant au cours des 45 premières minutes. Peu servi par ses partenaires et bien trop seul au cœur de la défense adverse, il n’a jamais eu l’occasion de se mettre en valeur. Tout proche d’égaliser, il voyait sa tête mourir au pied du poteau de Mvogo (52e) avant que sa frappe ne termine dans le petit filet (55e). Plus dangereux en seconde période, il était encore proche de relancer les siens, mais sa reprise fuyait le cadre (61e). Une prestation qui reste toutefois insuffisante. Remplacé par Ugo Lamare (76e), auteur d’une tête dangereuse en fin de match pour son premier match professionnel.

- Greenwood (3,5) : sur le côté droit, l’Anglais a bien tenté de dynamiter le jeu des Phocéens en multipliant les décrochages et les percussions tranchantes. Auteur de la première frappe cadrée des siens (10e), il a tenté de réveiller ses coéquipiers après l’ouverture du score des Merlus. En vain. Bien pris par la défense du FCL et de plus en plus imprécis au fil des minutes, il n’a finalement pas pu empêcher la défaite de l’OM.