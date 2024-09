Le Real Madrid a déjà choisi sa prochaine recrue star pour 2025

Le mercato d’été a fermé ses portes vendredi dans la plupart des championnats européens. Même si certains marchés restent encore ouverts, notamment en Turquie, les clubs ont bouclé leur recrutement. C’est le cas du Real Madrid qui a accueilli Kylian Mbappé (25 ans) et Endrick (18 ans). Deux gros coups de la part des pensionnaires du stade Santiago Bernabéu, surtout en ce qui concerne le Français. En effet, il est arrivé libre du Paris Saint-Germain. Les Madrilènes n’ont donc pas versé d’argent au club français. Néanmoins, ils ont offert une belle prime à la signature ainsi qu’un bon salaire au Bondynois, qui a aussi la main sur une grosse partie de ses droits à l’image. Concernant Endrick, les Espagnols ont su battre la concurrence pour s’offrir le grand espoir auriverde pour 70 M€ bonus compris.

Objectif Rodri

Florentino Pérez se frotte donc les mains après ces deux arrivées. Mais le président du Real Madrid et ses équipes pensent déjà à la suite. Durant l’été 2025, ils veulent encore se renforcer et attirer des joueurs de classe mondiale. Ce n’est pas un secret, les Merengues espèrent recruter Alphonso Davies. Le polyvalent défenseur canadien sera en fin de contrat au Bayern Munich, où il n’a pas prolongé. Les Espagnols comptent en profiter et le récupérer gratuitement. Cela leur permettra de renforcer le couloir gauche, où Carlo Ancelotti compte surtout sur Ferland Mendy. Le Real Madrid veut en faire de même pour le poste de latéral droit. Dani Carvajal prend de l’âge et sa doublure, Lucas Vázquez, sera en fin de contrat en 2025.

Pour ce poste, Trent Alexander-Arnold (Liverpool) est dans le viseur de la direction. Et comme Davies, il présente l’avantage d’être libre en fin de saison. Outre les latéraux, les champions d’Espagne et d’Europe souhaitent également apporter un peu de sang neuf dans l’entrejeu. En effet, ils ont perdu cet été Toni Kroos, qui a raccroché les crampons. Luka Modrić (39 ans) vit certainement sa dernière saison à Madrid. Pour apporter de l’expérience, de la qualité ou encore de l’agressivité et de l’intelligence de jeu, le Real Madrid a déjà un joueur en tête. Un footballeur qui coche toutes les cases. Selon AS, les Madrilènes veulent attirer Rodri dans leurs filets.

L’Espagnol est séduit

Pièce maîtresse du Manchester City de Pep Guardiola, l’international espagnol plaît beaucoup dans la capitale ibérique. AS explique qu’il est le grand objectif du club pour l’été 2025. D’autant qu’il ne lui restera plus que deux années de contrat avec les Skyblues (il est sous contrat jusqu’en 2027, ndlr). Le Real Madrid compte aussi profiter du potentiel départ de Pep Guardiola, sous contrat jusqu’en 2025 et dont l’avenir n’est pas encore réglé pour s’engouffrer dans la brèche. Et les Madrilènes ont leurs chances. Le média espagnol précise que Rodri (28 ans) est très intéressé par le Real Madrid. Ce serait même le seul club pour lequel il accepterait de quitter Manchester City.

Au club, tout le monde, du président Florentino Pérez à l’entraîneur Carlo Ancelotti, est convaincu qu’il est la pièce manquante du puzzle. Pour se l’offrir, il faudra néanmoins mettre un paquet d’argent sur la table. La valeur marchande de l’Espagnol est estimée à 130 M€ par le site spécialisé transfermarkt. AS estime que c’est à peu près la somme que devront investir les Madrilènes, qui veulent un peu plus hispaniser l’équipe. Confiants, les Merengues ne passeront à l’action que s’ils reçoivent le feu vert du clan de l’Espagnol de 28 ans. Le joueur n’envisage à l’heure actuelle que deux options : rester et prolonger à City ou rejoindre le Real Madrid et revenir dans son pays. Affaire à suivre…