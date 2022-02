Liverpool : Mohamed Salah déjà prêt à en découdre

La suite après cette publicité

Finaliste malheureux de la CAN 2021 avec l'Égypte où il a perdu 4-2 aux tirs au but contre le Sénégal, Mohamed Salah (29 ans) est déjà revenu en Angleterre. L'ailier de Liverpool a repris l'entraînement et pourrait même jouer jeudi contre Leicester. «Mo est maintenant de retour, je lui ai déjà parlé. Il est très déçu bien sûr, mais il attend avec impatience tout ce qui se passe ici maintenant» a expliqué Jürgen Klopp.

Le technicien allemand a poursuivi : «je lui ai parlé et à peu près la première chose que Mo m'a dite était: "Je suis prêt." Ha ha !» Son partenaire Sadio Mané, qui a été sacré avec les Lions de la Téranga, fera son retour seulement jeudi. «Sadio s'envole si c'est possible mercredi soir, il arrivera donc ici jeudi, mais il n'est, bien sûr, pas impliqué dans le match de Leicester», a conclu Jürgen Klopp.