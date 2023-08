Chelsea va enfin s’offrir Moisés Caicedo !

La suite après cette publicité

Après le transfert d’Harry Kane au Bayern Munich, voici une nouvelle saga qui va enfin se terminer. Moisés Caicedo, priorité absolue de Chelsea depuis le début du mercato, devrait s’engager dans les prochaines heures avec le club londonien. Si Liverpool fut un temps dans la course, l’Équatorien avait de suite refroidi les Reds en souhaitant plutôt prendre la direction du sud-ouest de la capitale anglaise. Dimanche, les Blues ont d’ailleurs montré un joli visage devant son public, face à l’équipe de Jürgen Klopp. À l’arrivée, un match nul enthousiasmant (1-1), et un Caicedo en approche, surtout.

En effet, dans la soirée qui suit la rencontre, The Athletic annonce que Chelsea a conclu l’accord tant espéré avec Brighton pour le transfert du milieu de terrain de 21 ans. Les Seagulls ont accepté l’offre de 115 millions de livres sterling (soit environ 133 millions d’euros) en provenance des Blues. Moisés Caicedo devrait s’engager sur le très long terme avec un contrat qui s’étend jusqu’en 2031. L’Équatorien deviendrait donc le joueur le plus cher de l’histoire de la Premier League et formerait une paire d’exception avec un Enzo Fernandez, déjà redoutable contre Liverpool dimanche. Après avoir vendu N’Golo Kanté, Mateo Kovacic, Mason Mount ou encore Ruben Loftus-Cheek, Mauricio Pochettino tient enfin son milieu de terrain.