Premier League : Chelsea et Liverpool se quittent dos à dos

Première journée de Premier League et premier choc entre Liverpool et Chelsea ce dimanche après-midi. L’occasion de voir deux équipes séduisantes sur le papier s’affronter. Et forcément, après une saison dernière décevante pour les Reds et les Blues, ce match avait tout du test parfait. D’abord pour Chelsea, à domicile, et qui a dépensé quasiment 1 millaird d’euros sur le marché des transferts pour se refaire une santé. Ensuite pour Liverpool qui semble se reconstruire intelligemment. Pour la première de Mauricio Pochettino sur le banc, on retrouvait une équipe en 3-5-2 avec la présence de Disasi et Thiago Silva en défense. Nicolas Jackson et Sterling animaient l’attaque en l’absence de Nkunku sur blessure.

La suite après cette publicité

Du côté de Liverpool, une équipe très offensive avec Jota, Salah, Gakpo, Luis Diaz, Szoboszlai et Mac Allister, rien que ça. À noter aussi la présence de Konaté en défense centrale. Comme la saison dernière, Chelsea ne rassurait pas à domicile, loin de là. L’équipe paraissait désorganisée au contraire d’un Liverpool très intéressant dans la maitrise du ballon. Et l’ouverture du score de Luis Diaz l’illustrait parfaitement. Après une belle transversale de MacAllister, Mohamed Salah qui avait touché la barre un peu plus tôt, provoquait le défenseur et délivrait une merveille de passe pour Luis Diaz qui ouvrait le score (1-0, 18e).

À lire

Chelsea - Liverpool : les compositions officielles

Un match plaisant et animé

Un but logique pour récompenser la domination des Reds dans cette rencontre. Et le score aurait pu être plus lourd si le second but de Mohamed Salah n’était pas refusé pour un hors-jeu. Un hors-jeu qui réveillait Chelsea par la suite. Mieux en place, les coéquipiers d’Enzo Fernandez (excellent dans ce match) finissait pas égaliser. Sur un coup franc mal renvoyé, Axel Disasi, pour sa première sous ses nouvelles couleurs, se jetait et inscrivait son premier but (1-1, 37e). Dans la foulée, Chilwell donnait l’avantage à son équipe, mais comme pour Salah son but était annulé pour une légère position de hors-jeu.

La suite après cette publicité

En seconde période, malgré un rythme animé, aucune des deux équipes n’a su faire la différence. La formation de Jurgen Klopp aura tout de même manqué plusieurs occasions et peuvent donc avoir des regrets. Chelsea aura tout de même eu la balle de match à la dernière seconde (90e+7). Pour le premier choc de la saison, Liverpool et Chelsea se quittent sur un match nul. Les Blues ont su réagir et se rassurer pour les prochaines échéances. Liverpool semble également aller mieux et peut aussi espérer une saison intéressante.