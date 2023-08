Chelsea : ça se précise pour Moisés Caicedo

Après la saga Harry Kane, celle de Moisés Caicedo devrait bientôt prendre fin. Alors que Chelsea reçoit Liverpool ce dimanche, les Reds pourraient bien se venger sur le terrain. En effet, ces derniers avaient, au dernier moment, doublé les Blues pour enrôler l’Équatorien, parvenant à se mettre d’accord avec Brighton pour un transfert estimé à plus de 120 millions d’euros. Mais le joueur ne pense qu’à Chelsea et ne veut en aucun cas rejoindre Liverpool. Ce qui a poussé le club londonien à faire une ultime offre, de plus de 130 millions d’euros (environ 115 M de livres sterling) pour s’offrir le très prometteur Caicedo.

Ce n’est plus qu’une question de temps. En effet, le Daily Mail affirme que le milieu de terrain de 21 ans devrait signer un contrat jusqu’en 2031 avec Chelsea. Un énième contrat long terme réalisé par Todd Boehly et les siens, qui souhaitent étaler l’investissement dans la durée. Bien que l’officialisation n’ait pas encore eue lieu, Moisés Caicedo devrait bel et bien former un duo excitant aux côtés d’Enzo Fernandez, à moins que celui-ci ne devienne un trio, si Roméo Lavia est également recruté…