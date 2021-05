Zinedine Zidane peut revenir à la Juventus !

La suite après cette publicité

«Non, je ne réfléchis à rien du tout. Ce soir (mercredi), c'est une déception pour tout le monde, pour les joueurs qui ont tout donné. Il reste quatre matches de Liga, on va bien se reposer, bien préparer ça et essayer d’aller chercher quelque chose en Liga.» Au sortir de l'élimination en demi-finale de Ligue des Champions contre Chelsea, Zinedine Zidane bottait en touche au sujet de son avenir. Mais, ce vendredi, force est de constater que c'est cette question qui intéresse en Espagne.

As en fait évidemment sa une, avec une information majeure : «Zidane réfléchit». Sous contrat jusqu'en juin 2022, le technicien français souhaite terminer la saison, espérant conserver son titre de champion d'Espagne (2 points de retard sur l'Atlético de Madrid à 4 journées de la fin), avant de prendre une décision pour son avenir. Son vestiaire, lui, semble se préparer à son départ à l'issue de l'exercice, comme l'expliquent plusieurs sources de l'autre côté des Pyrénées. Le champion du monde 1998 aurait très mal vécu cette saison, perturbée par la pandémie de Covid-19 et les manœuvres de déstabilisation dont il a été l'objet.

Retour vers le futur

Décrit comme lassé et fatigué, ZZ se pose donc sérieusement la question de rester à la tête de la Casa Blanca pour la saison prochaine. Hasard ou coïncidence, de l'autre côté des Alpes, Tuttosport aussi accorde sa une à l'entraîneur tricolore : «Zizou-Juve, l'attraction fatale». Le message est clair, la publication italienne indiquant qu'un retour à Turin (il y a évolué en tant que joueur entre 1996 et 2001) est bel et bien possible, même si ses émoluments pourraient dans un premier temps poser problème.

La Vieille Dame, qui traverse elle aussi un exercice compliqué (les Bianconeri ont perdu le titre en Serie A face à l'Inter de leur ex Antonio Conte et n'ont pas encore complètement assuré leur place pour la prochaine Ligue des Champions), songerait à son ancien n° 10 pour se reconstruire et calmer la colère de ses fans. Et la relation entre le coach et Cristiano Ronaldo (36 ans), la star portugaise contestée ces derniers temps, est évidemment mise en avant. Le feuilleton Zidane ne fait que commencer. Et bien malin qui pourra dire comment il va terminer...