OM : le boulet de canon inscrit par Mason Greenwood à Toulouse

Quelques jours après son élimination contre les Violets, l’OM retrouve Toulouse. Et dès la 18e minute, Mason Greenwood est parvenu à ouvrir le score pour Marseille. Sur un long ballon de Facundo Medina, Igor Paixão a percé le côté gauche avant de servir en retrait l’atatquant anglais, qui a ajusté le ballon d’une superbe reprise du pied gauche dans le but de Toulouse.

Ce but a permis à Marseille de prendre l’avantage et de climatiser le Stadium dans cette rencontre, comptant pour la 25e journée de Ligue 1. Toulouse, qui accueille le match, a tenté de réagir à plusieurs reprises durant le premier acte mais le score est resté inchangé (0-1) à la mi-temps, avec Greenwood comme maître à jouer pour les visiteurs.