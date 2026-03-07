Menu Rechercher
Commenter
Ligue 1

OM : le boulet de canon inscrit par Mason Greenwood à Toulouse

Par Valentin Feuillette
1 min.
Mason Greenwood @Maxppp
Toulouse 0-1 Marseille

Quelques jours après son élimination contre les Violets, l’OM retrouve Toulouse. Et dès la 18e minute, Mason Greenwood est parvenu à ouvrir le score pour Marseille. Sur un long ballon de Facundo Medina, Igor Paixão a percé le côté gauche avant de servir en retrait l’atatquant anglais, qui a ajusté le ballon d’une superbe reprise du pied gauche dans le but de Toulouse.

La suite après cette publicité
L1+
🧨 𝗟𝗘 𝗣𝗘𝗧𝗔𝗔𝗔𝗔𝗥𝗗

Greenwood ouvre le score pour l'@om_officiel !

#TFCOM
Voir sur X

Ce but a permis à Marseille de prendre l’avantage et de climatiser le Stadium dans cette rencontre, comptant pour la 25e journée de Ligue 1. Toulouse, qui accueille le match, a tenté de réagir à plusieurs reprises durant le premier acte mais le score est resté inchangé (0-1) à la mi-temps, avec Greenwood comme maître à jouer pour les visiteurs.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Marseille
Mason Greenwood

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Marseille Logo Marseille
Mason Greenwood Mason Greenwood
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier