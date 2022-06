Accord Lens-Crystal Palace pour Cheick Doucouré

Après plusieurs jours de négociation, le RC Lens et Crystal Palace sont parvenus à un accord pour le transfert de Cheick Doucouré (22 ans). Selon nos informations, le montant de l'opération est de 22 M€ + 5 M€ de bonus.

Les Sang-et-Or se réservent par ailleurs 15% sur une future plus-value pour le milieu international malien. Ce dernier passera sa visite médicale ce jeudi avant de parapher son contrat avec les Eagles.

