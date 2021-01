Barça : Ronald Araujo aurait pu jouer au Real Madrid

Cette saison, Ronald Araujo s’impose petit à petit dans l’équipe de Ronald Koeman. Mais le défenseur uruguayen qui a rejoint Barcelone en 2018 aurait pu aller chez le rival madrilène la même année.

Dans un entretien accordé au Mundo Deportivo, le jeune défenseur de 21 ans est revenu sur son début de saison chez les Blaugranas et sur sa signature. Il a notamment évoqué une offre du Real Madrid juste avant de s’engager avec le club catalan, une offre dont il ignorait l’existence. « Avant de signer au Barca, j’avais d’autres offres. Mon agent ne m'a pas dit que l'une d'entre elles venait du Real Madrid. Plus tard, j'ai appris qu'il y avait une offre d’eux, mais je suis heureux d'être arrivé au Barça et de rester ici. » a-t-il déclaré.