L’Atlético de Madrid se frotte les mains avec la résurrection de Thomas Lemar

Et si Thomas Lemar était en train de vivre son grand retour ? À 30 ans, et après de longues saisons à l’Atlético de Madrid à perdre du terrain sur la concurrence, jusqu’à cette terrible rupture du tendon d’Achille en septembre 2023 qui lui a valu une année blanche, le champion du monde 2018 est parti se relancer du côté de Gérone, prêté jusqu’en juin prochain. Il en avait bien besoin après avoir vécu un dernier exercice frustrant dans la capitale (8 apparitions toutes compétitions confondues), entre blessures musculaires et un statut toujours plus fragile.

La suite après cette publicité

«J’ai vécu des moments forts et difficiles. Évidemment, tous les joueurs veulent jouer, et la saison a été longue pour moi, mais j’ai pris soin de moi et ils m’ont aidé à me préparer pour cette saison. J’ai confiance en moi et en ma capacité à être à 100 %», expliquait-il à son arrivée en Catalogne. Les débuts n’ont pas été roses. Les premiers résultats ont été marqués par de lourdes défaites (3-1 contre le Rayo, 5-0 face à Villarreal, 2-0 lors de la réception du Séville FC). Gérone a attendu la 8e journée pour enfin lever les bras, sans Lemar… blessé au mollet.

La suite après cette publicité

Un début d’année 2026 très intéressant

Il a véritablement fallu attendre la fin d’année 2025 pour revoir le Guadeloupéen sur les terrains, d’abord dans un rôle de remplaçant, avant de prendre du galon. Dès le départ, Michel voulait profiter de ses qualités techniques pour en faire un élément majeur de son système. Il fallait attendre que les planètes soient alignées. Le début de l’année coïncide avec le retour en forme du gaucher et des bons résultats des Catalans. Depuis que Lemar est titulaire dans un rôle de milieu offensif, Gérone a connu une seule défaite en 7 matchs pour 4 victoires.

Il y a même eu le luxe de s’offrir le FC Barcelone (2-1) le week-end dernier, durant lequel l’ancien Monégasque a inscrit le but de l’égalisation ; son second but consécutif après celui marqué une semaine avant face à Séville (2 buts et 2 passes en 16 matchs toutes compétitions confondues cette saison). Son dernier but remontait tout de même au 18 mars 2023 ! Ses récentes performances lui ont même permis d’être nommé pour le trophée de joueur du mois, et à son club d’occuper une plus rassurante 12e place en Liga, après avoir été un temps relégable.

La suite après cette publicité

L’Atlético surveille sa situation de près

«C’est un performeur exceptionnel, un joueur qui change les règles du jeu avec le ballon. Il est actuellement au meilleur de sa forme physique. Quand c’est le cas, le jeu vient naturellement. Nous devons veiller sur lui car la saison est longue», s’enthousiasmait Michel récemment, conscient de tenir un joueur aussi rare que son physique reste fragile. L’Atlético de Madrid avait justement misé sur le technicien de Gérone pour relancer le Français, comme il l’avait fait avec Eric Garcia il y a deux ans, en nette perte de vitesse au FC Barcelone.

Les Colchoneros surveillent la situation avec beaucoup d’intérêt, comme l’affirme AS dans ses colonnes. On veut croire en son retour en forme sur la durée, alors qu’il est sur les bases statistiques de sa meilleure saison à Madrid en 2021/2022 (4 buts et 5 passes en 24 matchs de Liga). L’Atlético se frotte les mains et prépare son retour dans l’effectif la saison prochaine où il est sous contrat jusqu’en 2027. Et au pire, l’ancien Caennais aura profité de son année chez les Blanquivermells pour montrer à tous qu’il avait encore ce feu sacré. Il y aura forcément des équipes intéressées.