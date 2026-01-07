Chants homophobes : le communiqué du LOSC

Lille a enfin réagi. Le week-end dernier, de nombreux témoignages ont fleuri sur les réseaux sociaux pour dénoncer les comportements inacceptables constatés dans les travées de la Decathlon-Arena, à l’occasion du match entre le LOSC et Rennes. De nombreux chants homophobes ont en effet été entendus sans qu’il y ait la moindre réaction des dirigeants nordistes à l’issue du match. Face au tollé, les champions de France 2011 sont enfin sortis du silence.

«Le LOSC condamne avec la plus grande fermeté les propos et comportements inacceptables tenus par une petite partie du public présent lors du match à domicile contre le Stade Rennais, contraires à nos valeurs de respect, d’inclusion et de convivialité. Le club présente ses excuses sincères aux personnes concernées par ces agissements. Rien ne peut justifier les insultes, propos discriminatoires et atteintes au respect des personnes. Comme nous le faisons à chaque fois, le club coopérera avec les instances compétentes et prendra les sanctions nécessaires. Nous poursuivrons et renforcerons nos actions de prévention, de sensibilisation et de dialogue avec les acteurs concernés. Le LOSC réaffirme son engagement pour un football familial, respectueux et responsable. Nous appelons l’ensemble de nos supporters à soutenir notre club avec passion et émotion, mais toujours dans le respect des valeurs du sport», peut-on lire dans le communiqué publié sur le site officiel des Dogues.