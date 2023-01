Bundesliga : le Bayern Munich accroché par le RB Leipzig

Après une très longue trêve hivernale, la Bundesliga était enfin de retour ce vendredi avec le match d’ouverture de la 16e journée de championnat. Quoi de mieux que de commencer par un choc entre le Bayern Munich, premier, et le RB Leipzig, 3e. L’occasion pour les Bavarois de conforter leur fauteuil de leader mais aussi de monter en puissance avant la double confrontation face au PSG en Ligue des champions dans moins d’un mois.

Pour cette rencontre, Julian Nagelsmann alignait sa nouvelle recrue Yann Sommer dans les cages mais aussi les Français Upamecano et Pavard en défense. Après une partie rythmée et équilibrée, les Munichois ont été accrochés. Après l’ouverture du score de Choupo-Moting (37e), le Bayern Munich a fini par subir les attaques adverses. Au retour des vestiaires, Leipzig a égalisé grâce à Halstenberg (53e). Le score ne bougera plus. Un résultat logique qui permet tout de même au Bayern Munich de rester à 6 points de son adversaire du jour.

