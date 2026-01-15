Menu Rechercher
Facundo Buonanotte quitte déjà Chelsea

Après huit apparitions chez les Blues, Facundo Buonanotte a vu son prêt à Chelsea se terminer dès ce mois-ci. L’ancien pensionnaire de Rosario a été rappelé par Brighton qui l’a envoyé directement à Leeds. Les Peacoks viennent d’annoncer l’arrivée sous forme de prêt du milieu offensif argentin de 21 ans.

Leeds United
✍️ #LUFC is delighted to announce the arrival of Facundo Buonanotte on a loan deal until the end of the 2025/26 campaign
«Leeds United est ravi d’annoncer l’arrivée de Facundo Buonanotte dans le cadre d’un prêt jusqu’à la fin de la saison 2025/26 de Premier League. Les Whites ont obtenu les services de l’international argentin pour le reste de la saison. Il rejoint l’équipe en provenance de Brighton & Hove Albion, autre club de première division», peut-on lire dans le communiqué de Leeds.

