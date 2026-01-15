Facundo Buonanotte quitte déjà Chelsea

Après huit apparitions chez les Blues, Facundo Buonanotte a vu son prêt à Chelsea se terminer dès ce mois-ci. L’ancien pensionnaire de Rosario a été rappelé par Brighton qui l’a envoyé directement à Leeds. Les Peacoks viennent d’annoncer l’arrivée sous forme de prêt du milieu offensif argentin de 21 ans.

«Leeds United est ravi d’annoncer l’arrivée de Facundo Buonanotte dans le cadre d’un prêt jusqu’à la fin de la saison 2025/26 de Premier League. Les Whites ont obtenu les services de l’international argentin pour le reste de la saison. Il rejoint l’équipe en provenance de Brighton & Hove Albion, autre club de première division», peut-on lire dans le communiqué de Leeds.