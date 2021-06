Portugal-Israël : les compositions officielles

Après son nul face à l'Espagne vendredi (0-0), le Portugal dispute ce soir son deuxième et dernier match de préparation à l'Euro 2020, face à Israël. Fernando Santos effectue de nombreux changements par rapport à il y a cinq jours et étale tout le réservoir de son groupe. Rúben Dias retrouve notamment la charnière centrale, à côté de l'autre Citizen João Cancelo. Neves et Carvalho forment le double-pivot, derrière Bruno Fernandes en 10. Jota et Bernardo Silva accompagnent Cristiano Ronaldo devant.

La suite après cette publicité

Du côté d'Israël, le onze est plutôt classique avec une défense à trois (sûrement à cinq ce soir), un milieu dense avec le jeune Manor Solomon (21 ans) légèrement plus avancé et les pistons Eli Dasa et Sun Menahem sur les côtés. Gadi Kinda est associé à Eran Zahavi en attaque.

Les compositions des équipes :

Portugal : Rui Silva - Cancelo, Pepe, Dias, Mendes - Neves, Carvalho - Silva, Fernandes, Jota - Ronaldo.

Israël : Marciano - Arad, Tibi, Dgani - Dasa, Natcho, Lavi, Solomon, Menahem - Kinda, Zahavi.