Ligue 2 : le Paris FC se saborde à Guingamp, Auxerre se rapproche du podium, Nancy se bat

Après la victoire d'Ajaccio sur la pelouse de Sochaux (1-0) et en attendant l'affiche de lundi soir entre le leader toulousain et la formation havraise, la 25ème journée de Ligue 2 se poursuivait, ce samedi, avec huit rencontres programmées à 19 heures. Dauphin des Pitchouns au coup d'envoi, le Paris FC avait l'occasion de prendre provisoirement la tête du championnat en cas de victoire à Guingamp. Longtemps tenu en échec, le PFC parvenait finalement à faire la différence à l'aube du dernier quart d'heure grâce à Lopez (71e). Mais dans les ultimes secondes, Gomis permettait aux Guingampais d'arracher le nul (90+3) et empêchait ainsi le Péfécé de prendre la première place de Ligue 2. Toujours dans le haut du tableau, Auxerre, cinquième avant cette journée et en déplacement à Niort, espérait de son côté profiter du faux pas corse pour se rapprocher un peu plus du podium. Une rencontre qui démarrait d'ailleurs idéalement pour les hommes de Jean-Marc Furlan puisque Hein (33e) permettait aux visiteurs de prendre les devants dans le premier acte. Solides en seconde période, les Auxerrois conservaient leur avantage pour revenir à seulement trois points du podium.

Dans les autres rencontres, Nîmes, grâce à un doublé de Koné (37e, 58e) et un but d'Eliasson (73e) s'est imposé (2-1) face à Grenoble, rapidement réduit à dix après l'expulsion de Jeno et qui avait réduit l'écart par l'intermédiaire de Correa (62e). Caché dans le milieu de tableau, Pau s'est imposé contre Caen sur un but de Koffi peu avant l'heure de jeu (1-0). Match nul, en revanche, entre Rodez et Amiens où l'attaquant ruthénois Vilhjalmsson (40e) a répondu à la malheureuse ouverture du score contre son camp de son coéquipier Célestine (24e). Pas de vainqueur également entre Bastia et Dijon (0-0). Dans la course au maintien, Quevilly-Rouen et Valenciennes se sont neutralisés (1-1). Malgré l'ouverture du score de Bonnet (29e), les Nordistes ont vu Diaby égaliser (40e). Un score nul qui n'arrange aucune des deux formations, toujours engluées dans les profondeurs du classement. Enfin, Nancy s'est offert Dunkerque (2-0) grâce à un but précoce de Basile (16e) et un autre signé Thiam (62e). Un troisième match consécutif sans défaite qui n'empêche cependant pas le club lorrain de toujours occuper ce fauteuil de lanterne rouge.

