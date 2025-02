Une star montante du Real Madrid pistée par le PSG, l’avenir de Théo Hernandez avec l’AC Milan fortement compromis

Paris séduit par une étoile montante du Real Madrid

Pau Cubarsi, joueur formé à la Masia, prolonge son contrat avec le FC Barcelone. Le Real Madrid possède aussi un joueur formé au club et qui performe cette saison, c’est Raul Asensio. Madrid travaille sur une prolongation de son crack. Mais Sport nous révèle ce matin que le PSG s’intéresse au joueur. Paris serait prêt à offrir 45 millions d’euros pour le recruter. Propulsé en équipe première grâce aux blessures de certains cadres, le jeune défenseur a impressionné malgré la méfiance habituelle d’Ancelotti envers les joueurs formés au club. Son contrat court jusqu’en 2026 avec une clause de 50 millions d’euros, mais Madrid souhaite prolonger et revaloriser son salaire. Le joueur devra choisir entre s’imposer chez les Merengues ou partir pour un rôle plus important ailleurs.

Milan doute avec Théo Hernandez

En Italie, La Gazzetta dello Sport évoque le cas Théo Hernandez. Il traverse une période difficile avec Milan, son niveau de jeu n’étant pas à la hauteur des attentes. En Champions League comme en Serie A, il est souvent distrait et semble désintéressé, notamment en défense. Bien que sa présence sur le terrain reste notable, notamment avec son look extravagant, il ne parvient plus à impulser la dynamique offensive attendue. Son contrat actuel court jusqu’en 2026, mais son renouvellement semble compromis, surtout s’il ne parvient pas à améliorer ses performances. Milan pourrait envisager un départ à la fin de la saison si la situation perdure.

Manchester United moins chaud pour Viktor Gyökeres

Selon le Manchester Evening News, Manchester United cherche à réduire sa masse salariale en économisant 300 000 euros par semaine sur Antony et Rashford, et en envisageant de se séparer de Casemiro, Lindelöf et Eriksen, soit 37 millions d’euros par an. Le club ne veut plus offrir de gros salaires et exclut tout joueur demandant plus de 350 000 euros par semaine. Concernant Viktor Gyökeres, malgré l’intérêt initial, United ne semble pas prêt à payer les 95 millions d’euros demandés par le Sporting. De plus, le Suédois privilégie un club qualifié pour la Ligue des Champions, ce que United a peu de chances d’atteindre. Ineos préfère investir sur des jeunes joueurs avec une forte valeur de revente.