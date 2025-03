EdF : Zinedine Zidane esquive les Bleus

Le 8 janvier dernier, Didier Deschamps (56 ans) a annoncé qu’il quitterait son poste de sélectionneur de l’équipe de France à la fin de son contrat en 2026. Rapidement, tous les regards se sont tournés vers Zinedine Zidane (52 ans). Libre depuis son départ du Real Madrid en 2021, l’ancien numéro 10 n’a jamais caché qu’il aimerait diriger les Bleus.

Présent hier soir à Limoges pour participer à un match de futsal caritatif au profit de l’association Les Défis du sport Solidarité, Zizou a fait passer la consigne à la presse de ne pas lui poser de questions sur la sélection française. Il a préféré esquiver ce sujet brûlant, lui qui a seulement fait une petite déclaration au Parisien : «j’ai fait ma formation à Limoges, au Centre de Droit et d’Économie du Sport (CDES), pour obtenir le diplôme de manager général de club sportif professionnel et c’est toujours un plaisir de revenir ici.» On n’en saura donc pas plus pour le moment…