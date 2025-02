Lens : le message d’adieu de Kevin Danso

C’est un feuilleton qui a enfin pris fin ce dimanche. Après son transfert avorté cet été Kevin Danso était clairement sur le départ du RC Lens cet hiver. Le défenseur autrichien a eu de nombreux prétendants de Fenerbahçe à Rennes en passant par Wolverhampton. Et alors que le club anglais pensait boucler le deal ce week-end, il a été doublé par un autre club anglais : Tottenham. Les Spurs ont scellé un accord et même officialisé le transfert en quelques heures seulement.

Après l’annonce du transfert, le joueur a tenu à adresser un message aux supporters lensois. «Chers amis lensois. C’est incroyable comme le temps passe vite. Il y a exactement trois ans et demi, vous m’avez accueilli à bras ouverts et accordé votre confiance. J’ai pu dire avec fierté que j’étais l’un des vôtre ! J’ai essayé de tout donner pour le club, de me dépasser sur le terrain et de vous rendre fiers. A tous les supporters, aux collaborateurs du club, à notre staff, à mes coachs et bien sûr à mes coéquipiers : merci pour votre confiance, votre amour. Vous m’avez toujours soutenu même dans les moments difficiles comme cet été ! Il est maintenant temps de se dire au revoir. Bien qu’une nouvelle étape de ma vie commence et que je m’en réjouisse, je vous garderai toujours dans mon cœur. Je sais qu’un jour, nous nous reverrons. Votre Kevin.»