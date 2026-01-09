Tottenham : Mathys Tel sur le départ ?

Depuis plusieurs mois, la carrière de Mathys Tel prend une trajectoire assez inattendue. Considéré comme l’un des grands espoirs français à son poste, l’attaquant de 20 ans n’est pas très performant avec Tottenham. Recruté définitivement cet été contre 35 millions d’euros après un prêt intéressant à Londres, le joueur formé à Rennes est en perte de vitesse.

Avec 18 apparitions, le buteur n’a marqué que trois buts et peine à s’affirmer sous les yeux de Thomas Frank. Ainsi, la perspective d’un prêt pour engranger temps de jeu et confiance plaisent à l’intéressé à en croire les informations de RMC Sport. Selon nos confrères, le club londonien n’est pas très emballé à l’idée de le céder pour le moment. Affaire à suivre…