Menu Rechercher
Commenter 1
Premier League

Tottenham : Mathys Tel sur le départ ?

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Mathys Tel, à Tottenham @Maxppp

Depuis plusieurs mois, la carrière de Mathys Tel prend une trajectoire assez inattendue. Considéré comme l’un des grands espoirs français à son poste, l’attaquant de 20 ans n’est pas très performant avec Tottenham. Recruté définitivement cet été contre 35 millions d’euros après un prêt intéressant à Londres, le joueur formé à Rennes est en perte de vitesse.

La suite après cette publicité

Avec 18 apparitions, le buteur n’a marqué que trois buts et peine à s’affirmer sous les yeux de Thomas Frank. Ainsi, la perspective d’un prêt pour engranger temps de jeu et confiance plaisent à l’intéressé à en croire les informations de RMC Sport. Selon nos confrères, le club londonien n’est pas très emballé à l’idée de le céder pour le moment. Affaire à suivre…

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Premier League
Tottenham
Mathys Tel

En savoir plus sur

Premier League Premier League
Tottenham Logo Tottenham
Mathys Tel Mathys Tel
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier