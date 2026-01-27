Dro Fernández explique le choix PSG

C’est officiel depuis hier soir. Après avoir disputé cinq petits matches avec l’équipe première du FC Barcelone, Dro Fernández a choisi de quitter la formation catalane pour s’engager avec le Paris Saint-Germain jusqu’en 2030. Pour chiper le jeune milieu de terrain de 18 ans aux Culés, les Rouge et Bleu ont déboursé environ 8,5 M€, soit un peu plus que le montant de la clause libératoire du joueur (6 M€). Un choix principalement dicté par des questions fiscales.

Au Barça, Dro Fernández ne s’était pas encore imposé aux yeux d’Hansi Flick, mais les Blaugranas ont moyennement apprécié le fait de voir un talent de la Masia claquer la porte aussi rapidement. Hier, les médias espagnols expliquaient ce choix par des questions de temps de jeu et la relation entre Luis Enrique et l’agent du joueur, Ivan de la Peña. Nouveau joueur du PSG, Dro Fernández ne pourra pas affronter Newcastle mercredi soir en Ligue des Champions, mais il sera peut-être de la partie le week-end prochain à Strasbourg. En attendant, l’Espagnol a accordé sa première interview au site officiel des champions d’Europe 2025.

Convaincu par le projet parisien

L’occasion pour lui d’expliquer son choix dans les grandes lignes. «Je suis très heureux, très enthousiaste. C’est un moment de grande fierté pour moi et pour ma famille. J’ai hâte de commencer ! C’est une étape importante. J’ai pris la décision de continuer à grandir en tant que joueur, et je pense qu’il n’y a pas de meilleur endroit qu’ici pour continuer à grandir. (Le projet parisien) C’est la raison pour laquelle je suis ici. Je pense qu’il n’y a pas de meilleur endroit pour grandir, parce que le projet qu’il y a désormais avec les jeunes ici est incroyable. C’est grâce à l’entraîneur et à tous ceux qui rendent cela possible. C’est pour cela que je suis ici», a-t-il déclaré, avant de décrire le style de joueur qu’il est.

«Je suis un joueur créatif qui aime conduire le jeu en prenant de bonnes décisions et en profitant. Je suis un homme tranquille, du peuple, très "famille", qui aime être avec les siens. J’aime évidemment profiter de ma famille et être avec elle. Je suis calme, tranquille. J’aime aussi être seul, et avec les gens que j’aime, mais je suis un homme calme.» Les présentations sont faites, il appartient désormais à Dro Fernández d’essayer de se faire une place dans un entrejeu où la concurrence est rude (Vitinha, Neves, Ruiz, Zaïre-Emery, Mayulu), mais si le calendrier infernal du PSG devrait lui permettre de se montrer quelques fois.

