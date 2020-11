Séville : Ivan Rakitic fait son autocritique

La suite après cette publicité

Après six saisons au FC Barcelone, Ivan Rakitic (32 ans) s'en est allé cet été. Le Croate est retourné dans son ancien club, le FC Séville. En 9 apparitions toutes compétitions confondues, il a marqué à une reprise. Interrogé en conférence de presse, Rakitic a fait le point sur son début de saison. Ses propos sont relayés par Marca.

«Les gens qui me connaissent savent que je suis très critique envers moi-même. Je sais que je peux faire beaucoup mieux et après six ans à Barcelone, comprendre le football d'une manière différente, comprendre ce que j'ai à donner et offrir à mes coéquipiers ici. Et ça ira mieux aux prochains matches. Même si c'est le pire du match, si l'équipe gagne, c'est le meilleur qui soit. Le meilleur pour l'équipe sera le meilleur pour moi. Je vis pour Séville et pour mes coéquipiers. »